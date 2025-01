Servizio civile alla Caritas: ecco il bando

Servono giovani capaci di mettere cuore e anima in un impegno di un anno. E’ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile: un’occasione di crescita e formazione per giovani dai 18 ai 28 anni che possono formarsi e mettersi in gioco confrontandosi con gli altri e con nuove realtà. Fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Per la Diocesi di Fermo sono 14 i posti disponibili in 2 diversi progetti, Costruttori di umanità - Marche - 8 posti, sedi Caritas di Fermo, associazione Il Ponte, Caritas di Civitanova, Caritas di Corridonia, Anziani meno soli - Fermo - 6 posti, alla Caritas di Morrovalle, Caritas di Montecosaro, Fermo. "I progetti prevedono attività di animazione negli oratori e doposcuola per ragazzi e bambini, aiuto nelle mense e nei centri di ascolto, attività di aiuto e animazione per persone anziane". Spiega Marta Andrenacci, referente del Servizio Civile presso la Caritas Diocesana di Fermo "Questa opportunità permette ai giovani di conoscersi meglio, capire le proprie attitudini e conoscere nuove realtà. Una formazione sul campo importante per crescere".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 340 7045215 o serviziocivile@caritasdiocesifermo.it