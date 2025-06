Servizio civile: cinque giovani volontari alla Croce Gialla

Sono cinque i giovani volontari del Servizio Civile che hanno appena iniziato la loro esperienza alla Croce Gialla dove presteranno servizio per un anno. "Accogliamo con entusiasmo l’arrivo di questi 5 nuovi volontari. Sono giovani motivati e desiderosi di mettersi al servizio della comunità – dice il presidente Andrea Doria - contribuendo in modo significativo al benessere e alla sicurezza del nostro territorio".

I volontari del Servizio Civile presso realtà come la Croce Gialla svolgono un ruolo fondamentale, affiancando il personale e i volontari ‘storici’ in diverse aree operative. "Porgiamo un caloroso benvenuto a Giovanna Brisa Camillucci, Krystall Tamburini, Francesco Evangelista, Matteo Sassano, Leonardo Pennisi. La loro presenza è un arricchimento non solo per l’associazione, ma per l’intera comunità. Auguriamo loro un anno di crescita personale, di esperienze significative e di grande soddisfazione nel contribuire attivamente al benessere del nostro paese" conclude Doria auspicando che questa esperienza porti i giovani "ad avvicinarsi al mondo del volontariato e che non sia per loro l’inizio di un percorso che si protragga negli anni e che possano trasmettere questa esperienza ai loro coetanei".