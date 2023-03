Servizio civile, liquidati a Fermo i soldi per le spese

L’Amministrazione comunale ha deliberato di liquidare e pagare a favore del comune di Fermo 1.100 euro per le spese dallo stesso Comune sostenute nella gestione del servizio civile, nel 2021 e 2022. L’Amministrazione lo ha deciso nel rispetto della legge n. 64 del 2002, istitutiva del servizio civile nazionale, che consente ai Comuni (o Consorzi dei Comuni) di presentare all’ufficio nazionale per il servizio civile - progetti per l’impiego di volontari in servizio civile, considerato che nel 2021-2022 sono stati approvatiavviati 11 progetti relativi al servizio civile nazionale e servizio civile regionale per il Comune di Porto San Giorgio, rilevata la necessità di rimborsare al Comune di Fermo - in quanto Comune capofila - le spese sostenute per corsi di formazione e quant’altro.