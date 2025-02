Servizio civile, occasioni per l’Africa

Illustrare le opportunità e il valore del servizio civile, in Italia e all’estero, per coinvolgere i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni: questo lo scopo dei due incontri online, su piattaforma zoom, che sta organizzando Cvm – Comunità Volontari per il Mondo.

Il primo, alle ore 16 di oggi sarà dedicato all’illustrazione delle caratteristiche del servizio civile Italia, Ies! Inclusione, Educ-azione e Sensibilizzazione nelle Marche – 2025, per il quale Cvm mette a disposizione 4 posti.

Il secondo incontro, alle ore 14,30 di domani 7 febbraio, si concentrerà sul servizio civile estero, per cui Cvm mette a disposizione 2 posti in Tanzania e 2 in Etiopia, Caschi Bianchi per la tutela delle lavoratrici domestiche in Etiopia– 2025, Caschi Bianchi per la tutela e protezione delle lavoratrici domestiche in Tanzania – 2025.

Cvm ricorda che la scadenza per le candidature è alle 14 del 18 febbraio 2025. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Nella sezione come candidarsi si trovano tutte le informazioni utili alla candidatura e per qualsiasi dubbio i giovani possono contattare: serviziocivile@focsiv.it

Per le informazioni sui relativi progetti di Cvm: cvmap@cvm.an.it