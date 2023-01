Servizio civile, scadenza a febbraio

Scadrà il 10 febbraio la possibilità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di svolgere il ‘Servizio Civile’ presso gli uffici del Gal Fermano presso la sede di Monte Giberto. La durata prevista del progetto è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali spalmate su 5 giorni. All’operatore verrà riconosciuto un rimborso mensile di 444,30 euro come da piano nazionale. Una buona occasione anche per avvicinarsi al mondo del lavoro. "È un’importante opportunità per i giovani del fermano di avvicinarsi ai temi dello sviluppo locale, soprattutto nelle aree interne e montane - ha dichiarato la presidente del Gal Fermano Michela Borri – come struttura abbiamo sempre posto molta attenzione alla promozione di queste tematiche ed è per questo che abbiamo prontamente aderito al progetto di rete all’interno del programma ‘Erasmus della Montagna’ insieme ad altri 13 Gal di tutta Italia, all’associazione Legambiente Abruzzo e al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta". Info: Gal Fermano, 0734-065272 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30. Oppure via mail a [email protected]

a.c.