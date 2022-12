Servizio civile Via alle domande

Pubblicato il bando per la selezione a livello nazionale di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Il Comune in collaborazione con i Comuni dell’Ats XIX selezionerà 79 giovani, di cui 20 con minori opportunità, da impiegare nei 5 progetti Gli aspiranti, operatori volontari, dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma on-line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it, entro il 10 febbraio.