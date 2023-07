Servizio di trasporto da Montegiorgio alla costa per l’estate

Attivato anche quest’anno il pullman estivo Montegiorgio – Lido di Fermo, per consentire ai montegiorgesi di tutte le età di concedersi una mezza giornata al mare anche senza il bisogno di un mezzo di trasporto proprio. Un servizio molto utile e apprezzato dai giovanissimi non ancora motorizzati che al termine dell’anno scolastico vogliono concedersi una giornata al mare, magari in compagnia degli amici e degli stessi compagni di banco o per le stese finalità anche a persone un po’ più avanti con gli anni che non voglio impegnarsi più di tanto a cercare un posto auto lontano dalla spiaggia e sotto il sole. L’Amministrazione di Montegiorgio, infatti, in collaborazione con Trasfer e la società di autotrasporto Portesi, ha attivato una corsa speciale giornaliera con pullman dedicato che farà servizio dal 1 al 31 luglio collegando Montegiorgio a Lido di Fermo. La corsa partirà alle 7,45 dalla zona residenziale di Castagneto, toccherà in successione la Barricata a Montegiorgio capoluogo, quindi piane di Montegiorgio di fronte al bar Sobè e arrivo previsto a lido di Fermo alle 8,20; la corsa sarà effettuata per il rientro all’inverso con partenza da Lido alle 12,40 e arrivo previsto a Castagneto alle 13,15. Già nei primi giorni dalla sua attivazione il servizio pullman ha raccolto il pieno sostegno dei giovanissimi; per info contattare lo 0734-962031.

a.c.