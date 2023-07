Servizio doposcuola, sì alle convenzioni con le associazioni

L’Amministrazione comunale ha approvato lo schema di convenzione con le associazioni Ricreatorio San Giorgio e Centro ricreativo don Bosco affidando loro il servizio di doposcuola per scolari delle elementari e studenti della scuola media inferiore assegnando a ciascuna di esse un contributo di 12.000 euro. Lo ha deliberato in considerazione del fatto che le associazioni in questione sono realtà attive nel territorio da molti anni nella promozione dell’integrazione e del benessere delle famiglie, agiscono senza scopo di lucro e rappresentano uno spazio di aggregazione e socializzazione all’interno del quale è possibile svolgere anche molteplici attività di tipo laboratoriale creativo e sportivo facilitandole facilitando la costruzione di un circuito di scambio tra i ragazzi che lo frequentano.