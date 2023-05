Servizio porta a porta Incontri nei quartieri

Nuovo appalto per la differenziata. Un servizio che sarà valido per i prossimi cinque anni sempre con protagonista l’Ecoelpidiense e che avrà al suo interno novità e servizi importanti e innovativi come sottolineato dall’assessore ai lavori pubblici Federico Giacomozzi. In quell’occasione era stata confermata la scelta a di prevedere diversi incontri nei vari quartieri per presentare appunto i vari servizi. Proprio questi appuntamenti hanno preso il via al quartiere Crocestrada nella relativa bocciofila e al quartiere Sant’Andrea alla bocciofila Sant’Andrea mentre il giorno successivo è stata la volta del quartiere Tenna presso l’Helios. Martedì 30 maggio toccherà al Quartiere Scala Santa mentre giovedì 1 giugno al quartiere Triangolo. Lunedì 5 giugno sarà la volta del quartiere Incancellata mentre venerdì 9 giugno al Quartiere Stadio, Lunedì 12 giugno il Quartiere 167 per chiudere il 14 giugno con il Quartiere Centro e il 20 Giugno con Quartiere San Lorenzo.