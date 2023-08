Servizio pre scuola a SANT'ELPIDIO A MARE: riparte a settembre

Anche quest’anno sarà attivato il servizio di prescuola destinato a studenti delle scuole dell’obbligo i cui genitori hanno un orario di lavoro che non consente il rispetto dell’inizio delle lezioni e devono portare a scuola i loro figli in anticipo rispetto agli orari canonici.

Un servizio gratuito pensato per conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie, per il quale gli interessati devono presentare specifica richiesta entro il 26 agosto per dare modo agli uffici di organizzare in maniera ottimale il servizio. Il numero minimo richiesto per attivarlo è di 5 iscrizioni. Le domande vanno presentate esclusivamente online, accedendo al sito santelpidioamare.it (Servizi Moduli online), utilizzando l’identità digitale Spid o Carta di Identità Elettronica. Il personale incaricato dello svolgimento del servizio sarà finanziato con risorse regionali.

Una volta presentata la domanda, le famiglie riceveranno per e-mail l’avvenuta accettazione: vanno infatti effettuate verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti e, soprattutto, sulla compatibilità tra domande e risorse a disposizione, oltre all’eventuale graduatoria qualora le domande siano superiori al numero di posti disponibili.