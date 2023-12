Servizio refezione scolastica. Affidamento in house alla Sgds

L’amministrazione comunale delibera l’affidamento in house alla società partecipata Sgds multiservizi Srl del servizio di refezione scolastica. La stessa amministrazione rileva che l’atto deliberativo assunto dispone in pratica la ripetizione dell’affidamento in house alla società Sgds Multiservizi Srl del servizio di refezione scolastica per il periodo che va dall’uno gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 con revisione del prezzo unitario per i buoni pasto fissato in 5,40 euro oltre iva. Dà altresì atto che il servizio di refezione scolastica verrà svolto secondo le prescrizioni del capitolato e dei suoi allegati (tabelle merceologiche, contratto privacy, patto integrità) approvate con deliberazione di CC n. 71 del 22 dicembre 2021. Rileva altresì che la spesa complessiva annuale presunta con il prezzo revisionato di 5,40 euro ammonta a 496.000,00 euro, oltre iva per un totale di 515.840,00 euro iva inclusa. Pertanto il valore complessivo del contratto ammonta a 992.000,00 euro oltre iva per un totale di 1.031,68 iva inclusa. Da ultimo considerato che è necessario assumere l’impegno di spesa per il periodo gennaio-giugno 2023 per 351.000 euro iva inclusa; Rilevato che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 15531/1 e.f. 2024; Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l’acquisizione del Durc in corso di validità.