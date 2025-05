Servizio tossicodipendenze: "Non si farà a San Marco"

È tramontata definitivamente la possibilità di sistemare il servizio che si occupa delle dipendenze patologiche in zona Lido San Tommaso. Ne ha parlato anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ieri ha incontrato il direttore dell’Ast di Fermo Roberto Grinta. La soluzione che si era prospettata per trasferire il servizio dagli attuali locali a Porto Sant’Elpidio, ormai inadeguati, alla costa fermana ha incontrato fin da subito la ferma contrarietà dei residenti, che hanno visto con la vicinanza al quartiere di Lido Tre Archi un problema di ordine pubblico, ma anche dei vari schieramenti politici. Il sindaco assicura che la possibilità di cui si è discusso nelle scorso settimane è definitivamente tramontata: "Abbiamo convenuto l’impossibilità assoluta di un trasferimento del Serd a San Marco: si deve ragionare sul miglioramento logistico di questo servizio, perché nessuno può girare la testa rispetto a delle piaghe che possono colpire in ogni agglomerato sociale, ma non è proprio fattibile a stretta distanza con un luogo sensibile come Lido Tre Archi, perché ciò peggiorerebbe notevolmente i rischi: quindi si può dire che non c’è possibilità a San Marco". Dunque è una pietra tombale all’idea che vedeva al centro del percorso il centro medico San Marco, tutto da rifare dunque, l’Ast dovrà provvedere a breve a trovare una reale alternativa per il servizio tossicodipendenze.

Grinta e Calcinaro hanno cominciato anche a parlare del futuro del Murri una volta che sarà aperto il nuovo ospedale di Campiglione: "Un incontro utile con il direttore Grinta che veramente ringrazio - ha detto il primo cittadino fermano che ha proseguito – "è iniziata la pianificazione dei nuovi servizi che arriveranno al Murri una volta che il complesso ospedaliero verrà trasferito nel corso del prossimo anno ed ho espresso al direttore Grinta la mia idea dello spostamento degli uffici della Provincia, da condividere ovviamente con l’Amministrazione Provinciale". L’idea di Calcinaro è di liberare così tutto il polo scolastico che entrerebbe davvero nella disponibilità delle scuole superiori della città che hanno sempre bisogno di spazi e di soluzioni adeguate per la vita degli studenti.