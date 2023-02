"Servono coperte e giubbotti da uomo"

Morde il freddo in questi giorni, morde e fa male a chi non ha da scaldarsi nel nostro tempo pieno di contraddizioni. Per chi non ce la fa c’è ’Il Ponte’, l’associazione di volontari che si occupano di preparare un pasto caldo ma che hanno anche un servizio docce per chi non ha una casa e soprattutto un guardaroba da offrire a chi non riesce a comprarsi nemmeno dei vestiti. E proprio dall’associazione arriva in questi giorni un appello accorato, al guardaroba scarseggiano indumenti pesanti, mancano coperte e giubbetti da uomo, soprattutto.

Chi ne possedesse e fosse intenzionato a liberarsene la raccomandazione è di passare a ’Il Ponte’, a qualsiasi ora, sotto la chiesa di Sant’Antonio, suonare al guardaroba o lasciare gli abiti nella campana a disposizione del centro, per tendere una mano a chi soffre il freddo e condividere un po’ della fortuna che si ha con chi possiede meno.

Un appello che sui social ha già avuto tante condivisioni, i volontari sono in attesa di gesti di altruismo che non hanno bisogno di chiedere niente in cambio.