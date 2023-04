Servono due revisori contabili Tre anni di lavoro in Comune

Il Comune ha emanato un avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di nomina di due revisori contabili indipendenti per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti Salex Siproimi del Comune di Porto San Giorgio a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo.

Il compenso previsto è pari a 10.000 euro, comprensivo di ogni onere, da suddividere equamente nel triennio essendo il progetto di valore complessivo pari ad € 650.156,25.

Il rapporto con i Revisori Indipendenti si qualifica come prestazione di servizi e dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e con l’ente attuatore; il rapporto sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale, decorrerà dalla stipula del contratto e si concluderà con la chiusura delle attività di rendicontazione del progetto, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione.

Stante il requisito richiesto della ’indipendenza’ non è possibile utilizzare personale interno all’Ente ma è necessario reperire all’esterno la figura richiesta.