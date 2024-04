"Servono le scogliere, fate in fretta"

Sono rimasti solo i concessionari balneari dell’estremo sud del litorale elpidiense a tirare un sospiro di sollievo per la rinata spiaggia che, grazie alle scogliere emerse, ha retto bene alla mareggiata che, pochi giorni fa, ha flagellato la costa elpidiense. Non sorride affatto il concessionario dell’unico stabilimento balneare a nord dove, come riferito, l’erosione ha divorato l’area demaniale e parte del terreno attiguo, ma stanno sul chi va là anche i villaggi turistici della zona nord nel tenere sotto controllo gli effetti delle barriere realizzate a sud, che si riverberano nella zona nord. E, purtroppo, non stanno affatto sereni neanche i concessionari nel tratto della zona sud non ancora difeso dalle scogliere emerse. L’ultima mareggiata ha provocato un’erosione consistente della spiaggia, riducendola in maniera significativa e creando dislivelli che la rendono impraticabile. E per i balneari è stato come rivivere incubi e preoccupazioni degli anni passati, quando la spiaggia finiva puntualmente sott’acqua, che speravano di avere superato dopo alcune (poche, in realtà) estati in cui l’emergenza ‘spiaggia’ sembrava rientrata e avevano potuto mettere un buon numero di ombrelloni a disposizione dei bagnanti. Cristiano Recanati (Saxa Beach), 17 faticosi anni di concessione balneare alle spalle, guardando le condizioni della sua spiaggia dopo l’unica mareggiata, è amareggiato, sfiduciato: "Il mio commento? Una sfilza di improperi, c Su i vuole intendere intenda". Su tutte, impera una domanda tra i balneari che si sono ritrovati davanti a situazioni già vissute, con le incertezze su come affrontare la prossima estate: "Con quale logica, si continua a parlare di turismo? Che turismo vogliono fare in questo modo? Possibile che non hanno pensato alle conseguenze di questa opera? Non era previsto anche un ripascimento delle zone rimaste ‘scoperte’ dalle scogliere?". E’ comune anche un’altra considerazione: "Le stagioni sono state clementi ma i lavori per le scogliere proseguono troppo lentamente. Da settembre a oggi hanno realizzato solo tre nuove scogliere. E’ insufficiente una sola, chiatta che fa avanti e indietro con qualche masso. Meglio se fanno arrivare gli scogli dal mare: guadagnano tempo e i lavori accelerano. Dicono che i lavori proseguono fino a metà giugno. Speriamo che arrivino all’altezza dei nostri chalet e che possiamo avere una qualche difesa. Ma dal Comune non si sa niente".

Marisa Colibazzi