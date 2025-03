"Servono regole uguali per tutti"

"Il ritiro dei fitofarmaci avrebbe un senso se tutto il mondo rispettasse le stesse regole. Contrariamente è solo uno spot green e perdita di bilanci aziendali". E’ Gianluca Trocchianesi, dottore in Scienze e tecnologie agrarie, di Fermo. "I fitofarmaci si utilizzano da 70 anni e in questo tempo la vita media si è allungata, segno che ne stiamo sottovalutando gli aspetti benefici. Le condizioni obbligano gli agricoltori a coltivare su severi disciplinari con conseguenti elevati costi di produzione che li rende non competitivi sul mercato fatto di chi produce senza le stesse regole quindi con costi minori. Da qui, dovremmo acquisire maggior coscienza e conoscenza del problema".