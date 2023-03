Sessanta giovani in piazza Sagrini "Così costruiamo il loro futuro"

di Angelica Malvatani

La biblioteca non è un luogo polveroso e noioso. Non è silenzio forzato e studio controvoglia. Lo hanno capito i ragazzi che partecipano al progetto The Tube, coinvolti in due competizioni legate proprio alla biblioteca Spezioli. The tube è uno spazio dedicato ai giovani tra i 10 e i 15 anni, l’età più delicata, quella che ha bisogno di punti di riferimento e di persone su cui contare. Sono oltre 60 i ragazzi che si ritrovano al centro, in piazza Sagrini, per fare i compiti e per divertirsi, per stare, insieme, confrontarsi, crescere in maniera sana. A coordinare il progetto per la comunità di Capodarco è Chiara Attorre che ha fortemente cercato la collaborazione della biblioteca fermana: "Siamo convinti che i ragazzi possano essere educati alla cultura e alla bellezza, abbiamo trovato la più ampia collaborazione della direttrice Maria Chiara Leonori e del responsabile della biblioteca ragazzi, Luca Verdini, che è stato anche da noi a incontrare i nostri amici. Ne è nata un’esperienza bellissima, abbiamo chiesto ai ragazzi di descrivere, sui social, in foto e video, in parole e emozioni, quello che si può vivere in una biblioteca. Un’esperienza veramente esaltante".

Nei giorni scorsi ci sono state le premiazioni, due i contesti, uno legato solo al The tube, l’altro aperto a tutti. Per la gara organizzata dalla biblioteca per il progetto ‘Storie da musei, archivi e biblioteche’, il primo posto è andato a Martina Masci per le fotografie, a Erica Monaldi per il video, per il contest del The Tube primo posto per Sara Giandomenico seguita da Damaride D’Andrea e Laura Iala. "Erica Monaldi – spiega ancora Chiara Attorre – ha deciso di lasciare il suo premio al The Tube, nella consapevolezza del valore di un’esperienza come la nostra, fatta di incontri, di ragazzi che si ritrovano sotto l’occhio di tre educatori, che si lasciano coinvolgere, si aprono, confidano difficoltà a pensieri, nell’età più delicata e difficile di tutte. Siamo nati per i ragazzi delle scuole medie ma da qualche tempo si sono accostati anche venti ragazzi delle scuole superiori che pure hanno sentito il bisogno di ritrovarsi, di tornare a stare insieme oltre gli schermi dei telefoni. Il senso del The Tube è tutto qui, nel dare ai ragazzi luoghi e pensieri sani. Siamo cresciuti a tal punto che quest’anno abbiamo il primo giovane in servizio civile proprio da noi, perché si metta al servizio dei nostri ragazzi".