Sessant’anni di attività per Mauro Maggini

Festa a sorpresa nella sede dello studio associato Maggini a Pedaso, per onorare i 60 anni di attività del commercialista Mauro Maggini, fondatore dello studio, consulente che ha impiantato tutte le contabilità dei calzaturieri negli anni 70, insegnante per tanti praticanti diventati professori o rispettabili professionisti, ma soprattutto interprete del cambiamento epocale imposto dal tempo nel settore dell’economia. Uomo che ha saputo coniugare i valori umani a quelli della professione, Maggini, alla soglia degli 88 anni, taglia il traguardo rarissimo di una lunga carriera fondata su serietà, competenza e incisivo valore per le relazioni umane. A testimonianza di ciò, la presenza ieri, della sua famiglia composta dalla figlia Monica, oggi in studio, e sua moglie Iole. Con loro i dipendenti, gli associati e gli amici. Non poteva mancare il sindaco Vincenzo Berdini, che ha omaggiato Maggini di una targa simbolo di ‘riconoscenza e stima’ per l’uomo che oltre ad essere incisivo nell’edificazione professionale, ha dato tanto alla comunità di Pedaso, in termini di impegno nello sport e nel volontariato. "E’ un piacere per me portare questo saluto a Mauro – ha detto Berdini - che tanto ha dato al settore professionale e alla nostra comunità". Una storia lunga, quella di Maggini, una di quelle che un articolo di giornale non riesce a contenere, partita con la compilazione delle denunce dei redditi a mano e in triplice copia per proseguire oggi, con la stessa brillantezza mentale che lo porta all’uso dell’I.A. In mezzo, tanta vita fatta di affetti veri, di meritata stima umana e professionale, rispetto delle regole e tenacia, dimostrate sul campo, giorno dopo giorno, con la sua presenza costante e fondamentale in studio. "Un punto di riferimento per tutti noi – ha detto la figlia Monica – custode di un bagaglio di esperienza che ci ha trasmesso, radicata nei valori intesi come base di ogni agire".

Paola Pieragostini