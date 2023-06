Sessant’anni di donazioni con l’Avis

Compie 60 anni la sezione Avis cittadina e, a distanza di tanti anni da quel 12 maggio 1963, la dinamicità e l’entusiasmo di chi la dirige e dei donatori nel portare avanti la mission del sodalizio non sembrano aver risentito dello scorrere del tempo. "Donare il sangue è sempre un gesto d’amore, lo era quando la nostra Avis venne costituita e lo è anche oggi. Ci piace pensare – dice il presidente, Ermanno Vitali – che in questi 60 anni, anche grazie al sangue raccolto dai nostri concittadini donatori, sono stati aiutati tanti malati e salvate tante vite". Tanti buoni motivi per festeggiare con i donatori e la cittadinanza questo anniversario "e dare lustro ai 60 anni di una storia che vogliamo continuare a scrivere". La festa (patrocinata dal Comune) prevedeva un torneo di calcio a 5 appena concluso; sabato (teatro La Perla, ore 21,30, ingresso libero) la commedia dialettale ‘Lo matto non se cura’ della Filodrammatica Sangiustese. Domenica, ritrovo in piazza Mazzini (ore 9,30) da dove muoverà il corteo con i labari delle consorelle, accompagnato dalla Banda Omero Ruggieri, fino alla chiesa di San Serafino per la messa. A seguire, un tributo al Monumento del donatore e, nella sala consiliare, i saluti e la consegna delle benemerenze. La festa si chiude con un momento conviviale offerto a tutti i donatori, al ristorante Villa Sofia.