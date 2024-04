Sessantenne investito sulla Statale

Un sessantenne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona, a causa dei traumi riportati dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la statale Adriatica nord a Porto San Giorgio. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Ancona. L’uomo, che durante il tempo dei primi soccorsi non ha mai perso coscienza, ha ricevuto le prime cure sul posto dai sanitari, per poi essere stabilizzato e trasferito al Torrette. Per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.