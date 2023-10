Settanta grammi di hashish in garage, arrestato 20enne

Quando l’hanno fermato il cane antidroga ha subito fiutato qualcosa, ma era solo una piccola parte della droga che teneva occultata nel garage di casa. Per lui, dopo il rinvenimento di 70 grammi di sostanza stupefacente, sono scattate le manette. Nei guai è finito un 20enne di Porto Sant’Elpidio che è stato arrestato dalla polizia durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Erano da poco passate le 17 quando, lungo la costa, sono scattati i controlli interforze disposti dal questore. Le attività si sono snodate nei luoghi più a rischio tra Fermo, soprattutto nel quartiere di Lido Tre Archi, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. E’ proprio a Porto Sant’Elpidio, in zona Faleriense, che gli uomini della questura, coadiuvati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno iniziato i controlli sulle persone considerate sospette. L’occhio attento dei poliziotti è poi caduto sul giovane elpidiense che si trovava a passare nella zona sud della città. Appena gli agenti si sono avvicinati, il cane antidroga ha fiutato qualcosa. Alla richiesta dei documenti il 20enne è apparso estremamente nervoso, tanto che i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale, rinvenendo un piccolo quantitativo di hashish. A quel punto gli uomini della questura, convinti che ci fosse altro da scoprire, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane e, all’interno di un garage, hanno rinvenuto altri 70 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro e il 20enne è stato portato negli uffici della questura in stato di arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fabio Castori