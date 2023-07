Sette gare a Montegiorgio per i fondatori dell'ippodromo: solidarietà al centro 'Albero dei Talenti'

Doppio appuntamento, oggi e domenica, all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio. In pista scendono i campioni del Cigt (Campionato italiano guidatori trotto), ma ci sarà anche l’occasione di esprimere solidarietà in favore del centro socio-educativo ‘Albero dei Talenti’ di Servigliano. Il programma odierno partirà alle 19.30 con sette gare dedicate ai padri fondatori dell’ippodromo montegiorgese: Dante, Basilio, Lanfranco, Mario, Giovanni ed Elio Mattii. E si correrà anche il ‘Premio Giovanni’, terza prova di qualificazione al campionato italiano gentlemen. I concorrenti in gara: Leonardo Vastano, Enrico Cuglini, Giuseppe Colantonio, Mirko Marini, Federica Scuffia, Cristiano Pepponi, Andrea Venezia Andrea, Roberto Marinangeli, Massimo Pierini e Pasquale Ciarmiello. L’appuntamento più atteso sarà la batteria eliminatoria della 43esima edizione del Cigt. In pista Davide Cangiano, Salvatore Cintura, Daniele Cuglini, Vincenzo D’Alessandro Jr, Giuseppe De Filippis, Edoardo Loccisano, Vincenzo Luongo Jr, Giampaolo Minnucci, Manuel Pistone e Antonio Simioli. Ma l’ippodromo non è solo ippica, infatti il centrale sarà intitolato al centro ‘Albero dei Talenti’ di Servigliano. "Siamo grati per la generosità dimostrata dalla comunità – spiega la coordinatrice Alessia Ionni –. Le donazioni che riceviamo grazie al Trofeo del Cuore ci permettono di ampliare le attività e promuovere il benessere delle persone".