Sette milioni contro il dissesto idrogeologico

Sono stati rifinanziati dall’ufficio Commissariale per l’alluvione gli interventi destinati alla risoluzione dei problemi di dissesto idrogeologico nel territorio di Montegiorgio. Complessivamente i progetti di consolidamento superano i sette milioni di euro. Alcuni di questi interventi sono già stati effettuati, altri sono in corso d’opera o pronti per essere avviati.

"Dobbiamo ringraziare il Commissario per l’alluvione Francesco Paolo Figliuolo e il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha fatto da tramite – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini (nella foto) –. Questi finanziamenti per la riqualificazione dopo l’alluvione del 2023, ci permetteranno di effettuare lavori che altrimenti con le sole risorse del Comune sarebbe stato impossibile fare. I lavori grazie anche all’impegni dei tecnici comunali, saranno effettuati in tutto il territorio e nelle frazione andando a sistemare situazioni di dissesto già note e che presentavano disagi in occasioni di precipitazioni meteoriche intense".

Il primo finanziamento per la riqualificazione di diverse situazioni di dissesto idrogeologico era arrivato all’inizio del 2025 e si aggirava intorno ai 3,5 milioni di euro, a seguito dell’aumento dei prezzi delle materie prime ma anche della complessità degli interventi necessari la somma complessiva è stata rivista ed è supera oggi i sette milioni di euro.

Tanto per fare un accenno agli interventi in programma: circa 800.000 euro per Colle Cerreto; 250.000 euro, per contrada Querciari; via Santa Susanna circa 500.000 euro; via Santa Maria 800.000 euro; per il fosso di Rioberto ulteriori 250.000 euro per il consolidamento oltre all’intervento di 50.000 euro già effettuato dal Genio civile; 500.000 euro per la sistemazione di via delle Mura che presenta fenomeni importanti; 500.000 per via Mazzini, 500.000 euro e 800.000 euro per via Raffaello dove esiste un datato problema franoso proprio di fianco all’impianto sportivo intitolato a Roffo Alessandrini che sarà risolto definitivamente a cui si aggiungo poi altri interventi minori ma ugualmente importanti.

"Siamo felici e orgogliosi di essere riusciti a raccogliere questi risultati – spiega soddisfatto Petrini –. Gli interventi riguardano tutte le frazioni e anche il capoluogo: si tratta di consolidare le scarpate realizzando cestonate e muri di contenimento, pulire i canali di deflusso, pulizia e rimozione di piante secche o pericolose, e infine al termine dei lavori anche la sistemazione delle strade" conclude Petrini.

Alessio Carassai