"Sette milioni di lavori da portare a termine"

Giorgio Grifonelli ha 37 anni ed è un istruttore tecnico: è il capolista di ‘Persone Idee energia per Montefalcone’, composta da: Gianluca Bertolone, Emanuele Cocci, Massimo Conti, Gabriele Milani, Vasile Negruseri, Monica Piropanti, Massimo Remoli, Lorenzo Tomassetti e Andrea Valentini.

Grifonelli, perché questa candidatura? "Ho deciso di andare avanti perché lo ritengo rispettoso nei confronti dei cittadini e necessario per continuare il lavoro iniziato 5 anni fa. L’obiettivo portare a termine molte progettazioni in atto e lavori in corso che superano i 7 milioni".

Quale sarà la prima cosa da fare per il paese una volta eletto sindaco?

"L’acquisito e posizionamento in luoghi strategici di nuove isole ecologiche e la progettazione di un Centro raccolta rifiuti. L’acquisto di nuovi giochi per il parco in località Tiro a segno in modo da valorizzare tutti i nostri luoghi caratteristici e d’aggregazione. Portare a termine il concorso per assumere un dipendente per migliorare il decoro del paese. Lavoreremo subito sull’aspetto sociale recuperando luoghi di incontro e proponendo iniziative per rinsaldare la comunità".

Perché votarvi?

"Abbiamo lavorato con equità e correttezza istituzionale, ciò ci ha portato a non avere contenziosi e spese legali da affrontare. Con una corretta gestione finanziaria e interventi mirati, abbiamo conseguito un attivo di oltre 130.000 euro rispetto al 2019. Implementare la comunicazione con una rivista ‘Il gazzettone del Comune’ da spedire a casa e un’assemblea annuale per rendere il cittadino più partecipe. L’impegno ad essere vicini a tutte le fasce d’età e contrastare lo spopolamento".

a.c.