Sette sold out per lo show di Macchini

Sette giorni, sette sold out. C’è grande soddisfazione per la riuscita di ’La gente mormorano’, di Piero Massimo Macchini per la regia di Gabriele Claretti, spettacolo andato in scena per le festività natalizie all’Auditorium Giusti. Un evento teatrale molto apprezzato, in cui, come sostengono Macchini e Claretti, "si ride tanto e tanto si riflette. ’La gente mormorano’ vuole essere umorismo salvifico, che salva le vite e non che le mette al tappeto, in un mondo sempre più violento."

"Se ci fosse stata la possibilità – commenta Piero Massimo Macchini – avremmo messo in programma almeno altre due serate, visto l’apprezzamento del pubblico. Ringrazio davvero tutta la squadra che ha lavorato allo spettacolo, a partire dal regista Gabriele Claretti, Giacomo Pompei per le scenografie, Patrizia Mochi per la comunicazione social, Cristiano Virgili per il marketing, l’associazione Lagrù di cui con orgoglio faccio parte".

"Gli spettatori sono scesi in campo con noi", riferisce Gabriele Claretti "in un campo da tennis su cui giocare con le battute, chiacchierando, con Piero Massimo arbitro seduto sul suo alto sgabello a fare da giudice dei costumi, di quella moralità che si può castigare solo ridendo. Ma nella nostra idea lo sgabello era anche quello del comico – prosegue - quello dello stand up comedian che riflette sul modo stesso in cui fare comicità".

Una performance in cui il pubblico è pensato per esservi totalmente incluso: "Il messaggio che intendiamo far passare – ricordano Macchini e Claretti – è che gli spettatori non devono subire gli spettacoli, ma essere protagonisti insieme agli attori dell’avvenimento".