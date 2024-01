Settenario della Madonna del Pianto. Al via le celebrazioni nella Cattedrale

Una tradizione molto sentita in città è il Settenario della Madonna del Pianto, quest’anno in programma dal 13 al 21 gennaio in Cattedrale. Celebrazioni eucaristiche, confessioni, momenti di preghiera ed eventi. Si inizia domani con la messa di inizio settenario alle ore 18 presieduta dall’Arcivescovo Pennacchio, dopo la processione di trasferimento della Madonna dal Santuario del Pianto alla Cattedrale. Domenica le messe saranno alle 8.30 e alle 10 presieduta dal Vescovo Emerito di Fano Armando Trasarti, alle ore 11.30 presieduta dall’Arcivescovo Pennacchio, ed alle ore 18, presieduta da monsignor Sandro Salvucci, Arcivescovo di Pesaro e Urbino. Dal 15 al 20 gennaio, ogni giorno ci saranno messe e momenti per confessarsi, mercoledì 17 gennaio, dalle 16.30 alle 17.30, l’Ufficio diocesano di Pastorale Vocazionale guiderà l’adorazione eucaristica; il 18 gennaio, alle 21.15, ci sarà la preghiera dell’Akathistos, Canto dell’Inno alla Vergine Maria, alla quale sono invitate in modo speciale tutte le realtà mariane della diocesi; il 19 gennaio alle ore 21, ci sarà un momento di preghiera/testimonianza per i giovani dal primo superiore con don Alberto Ravagnani, sacerdote dell’Arcidiocesi di Milano, insieme ad alcuni giovani di Fraternità; il 20 gennaio, dalle ore 15.30, Rosario Meditato e Messa con il gruppo diocesano dei "Figli in Cielo" e concerto di brani mariani. Il 21 gennaio alle ore 11.15 ci sarà la tradizionale benedizione dei bambini. Alle ore 16.30 dalla Cattedrale partirà la processione alla volta del Santuario, dove alle 18 verrà celebrata la messa di chiusura presieduta.