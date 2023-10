Settimana decisiva per il futuro del porto

di Silvio Sebastiani

Settimana decisiva, l’attuale, per conoscere la sorte che l’amministrazione intende riservare al porto, dopo aver decretato per la società Marina, che lo gestisce, la decadenza della concessione demaniale marittima, a causa del mancato pagamento di canoni annuali per complessivi 970.000 euro. Domani è in programma al Tar un’udienza sul ricorso della stessa società Marina per l’annullamento del citato decreto. La società, intanto, ha presentato anche una proposta di componimento bonario del contenzioso con il Comune. Ma si è infranta contro un muro: "Tale proposta – ha dichiarato infatti il sindaco, Valerio Vesprini – risulta priva di qualsivoglia presupposto transattivo accettabile da parte dell’ente. Manca infatti l’impegno al pagamento dell’intero importo dei canoni pregressi né c’è una polizza fideiussoria".

Per quello che è dato sapere la trattativa per una transazione finisce qui. Non pare infatti che da parte del Comune vi sia la disponibilità ad avviare un’interlocuzione, per cui l’impressione è che la procedura della decadenza potrebbe arrivare a conclusione, con lo sgombero della struttura e la sua riconsegna, entro l’ultima data già fissata del prossimo 23 novembre. A questo punto a chi verrà affidata la gestione del porto? La giunta municipale ha prospettato due ipotesi: affidamento dei servizi in house tramite la partecipata Sgds Multiservizi srl; suddivisione delle attività in diverse concessioni. Nel primo caso la gestione del porto praticamente andrebbe al Comune. Ma sarà in grado di assolvere ad un impegno così gravoso? Di effettuare investimenti milionari per il rilancio della struttura con attuazione del piano regolatore del porto? Difficile se solo si pensa che nell’ultimo rendiconto del 2022 la società ha accusato una perdita di esercizio. Anche con lo spacchettamento, la suddivisione cioè della concessione in tante realtà minime territoriali, non si capisce chi possa fare gli investimenti commerciali, turistici, residenziali.

Il commento dell’ex sindaco Claudio Brignocchi: "Al Pd appare chiaro che in amministrazione vi sia la volontà di puntare ad una gestione successiva o attraverso la Sgds, ovvero a un non meglio specificato spacchettamento. Sarebbe una prospettiva lacunosa fumosa e perdente, mentre riteniamo si debba andare alla predisposizione di un bando per indire una gara ad evidenza pubblica per affidare la concessione ad un gruppo forte perché c’è la possibilità di investire e quindi realizzare il progetto portuale che richiede investimenti notevoli".