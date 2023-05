Settimana della Cultura Tante iniziative per tutti i gusti

Dal 13 al 20 maggio, Montegranaro ospita la Settimana della Cultura con diverse iniziative dedicate all’arte contemporanea, ad incontri su geografia e realtà aumentata e storia locale, passando per le tradizioni riproposte dai più giovani, alla scoperta del centro storico in e-bike e il ricordo di un campione di calcio Paolo Rossi grazie alla moglie Federica Cappelletti, e ancora il Veregra Street Book e la Notte dei Musei cui Comune e l’assessorato alla cultura hanno aderito anche quest’anno. Il nutrito programma è stato presentato dal sindaco Endrio Ubaldi, dall’assessore alla cultura, Monia Marinozzi e dalla dirigente Alessandra Levantesi. "Grazie alle associazioni, abbiamo una settimana di eventi molto ricca, con manifestazioni adatte a ogni età – ha esordito Ubaldi -, ma un grazie va anche all’Università di Macerata per il laboratorio del 18 maggio presso la biblioteca, aperto a tutti". La Marinozzi ha invitato tutti ad approfittare del calendario di appuntamenti. Si parte il 13 maggio con l’inaugurazione della mostra personale di Tiziana Monti (Pinacoteca Gottardo Mancini), con un Omaggio a Maria (per la rassegna ‘Sguardi d’Amore’). Oltre a questo, ci sarà la presentazione del libro dell’artista Giuliano Giganti; un giro in e-bike per il centro storico su iniziativa di Città Vecchia e TurisMarche (14 maggio) e per l’intera giornata di domenica, a cura di Artime, il centro storico ospiterà per la prima volta il Festival del Fatto a Mano, riservato ad hobbisti. "‘Teatrando nel tempo è uno spettacolo itinerante su racconti e tradizioni della città a cura degli studenti delle medie che reciteranno luoghi e momenti storici andando in giro per il centro storico" ha spiegato la Marinozzi. Alcune altre iniziative: una collettiva di arte contemporanea a cura di Veregra Lab e il Veregra Street Book.