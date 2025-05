‘Settimana della cultura’. Tante le iniziative a Montegranaro

Il tradizionale format della ‘Settimana della cultura’ viene recepito e implementato. Oggi, ore 17, al Must (Museo della Storia e delle Tradizioni) convegno su ‘L’emigrazione italiana in Argentina: dalle dinamiche nazionali alle esperienze locali’. Domani, ore 17, biblioteca comunale, ‘Parole e immagini: il cinema da leggere in biblioteca. Un viaggio dal libro al film ‘Il signore degli Anelli’; apertura stagionale dell’Ufficio turistico (alle ore 16). Sabato: spettacolo teatrale itinerante a cura della scuola secondaria di primo grado, dalle ore 15 alle 18, in centro storico. Alle 17, biblioteca comunale, Laboratorio di Scrittura creativa ‘Narrare è un destino’ con Lucia Tancredi. Inoltre, dalle 18 alle 24, nel Must, visite guidate e proiezione del docufilm ‘Tra memoria e innovazione: il Must racconta l’arte calzaturiera’. Nella Pinacoteca Gottardo Mancini, dalle 20 in poi, estemporanea ‘Poesie di Alda Merini’; Aperitivo con musica e poesia; studio scenico ‘Delirio Amoroso’ con Roberta Ercolani e Marzio Moriconi; conferenza su ‘La magnifica Alda Merini’ di Guido Garufi.