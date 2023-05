Settimana insieme nella chiesolina di Pedaso

Hanno vissuto sette giorni insieme condividendo pasti, gestione della casa, lo studio ed alcune attività. È questa l’esperienza che ha accomunato i giovani di due parrocchie di Porto San Giorgio, trascorsa insieme nella settimana dal 23 al 30 aprile scorso, nella chiesolina di Pedaso. Protagonisti della ‘Settimana di vita comune’ sono stati alcuni giovani provenienti dalle parrocchie di San Giorgio Martire e Gesù Redentore, accompagnati dai rispettivi educatori Lorenzo, Riccardo e Marcella. Insieme hanno scelto di ‘cambiare casa’ e trasferirsi in una struttura di proprietà della Fondazione Orafac nel Comune di Pedaso, vale a dire la nota ‘Chiesolina’. Con loro anche don Enrico Brancozzi, vicario per la pastorale e responsabile dell’Ufficio diocesano di Pastorale Vocazionale ed i due seminaristi Ronny e Josè Manuel. Ben strutturate le giornate: sveglia presto, colazione, preghiera e poi tutti a scuola o al lavoro. Al rientro, pranzo insieme, riposo, studio ed infine attività a tema o incontri con dei testimoni nel tardo pomeriggio. Le giornate si sono schiuse con il dopo cena dedicate ad approfondire alcuni temi religiosi e mettersi in gioco per crescere nella fede. Tutto vissuto in uno spirito di comunione e collaborazione, dove ciascuno ha avuto modo di fare la propria parte per il bene di tutti.

Paola Pieragostini