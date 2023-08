Settimana più rosa dell'estate a Porto Sant'Elpidio: Eventi, Viabilità e Parcheggi

Ultimi preparativi in vista della settimana più rosa dell’estate a Porto Sant’Elpidio. Si inizia domani alle 22 in piazza Garibaldi con il concerto di Elettra Lamborghini, per poi proseguire venerdì alla Faleriense con musica anni 80’- 90’ a cura del gruppo "Discoteca 89", fino ad arrivare a sabato 26 per la serata clou de "La Notte + Rosa della Riviera Marchigiana" con eventi in tutto il litorale da nord a sud del lungomare: da Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022, in piazza Garibaldi alle numerose cover band come quelle dei Coldplay in centro e di Jovanotti e dei Guns ‘n Roses alla Faleriense, oltre a tante altre attrazioni e dj set per arricchire quella che sarà una nottata infinita ed indimenticabile. In previsione del consistente afflusso di pubblico, è stata prevista l’apertura del Coc, centro operativo comunale della Protezione Civile e saranno a disposizione i principali spazi di parcheggio della città, in particolare l’area a sud dell’ex Fim, con accesso organizzato in via Palermo ed uscita da via Pesaro, il posteggio lato est di via Belgio, quello in prossimità di Villa Murri ed alla stazione ferroviaria in via San Francesco d’Assisi. Già da ieri sera la città ha iniziato a tingersi di rosa: un gigantesco fiocco luminoso è stato posizionato alla Torre dell’orologio e diverse attività commerciali hanno iniziato ad addobbare le loro vetrine a tema per partecipare al contest che premierà i migliori tre allestimenti nei negozi dedicati all’evento di sabato prossimo. Inoltre nei prossimi giorni, da nord a sud le strade di Porto Sant’Elpidio saranno decorate con chilometri di nastri rosa. "Siamo pronti a tuffarci in una settimana che concluderà in modo festoso e spumeggiante le ferie estive – commenta il sindaco, Massimiliano Ciarpella –. Elettra Lamborghini ha gremito tutte le piazze in cui si è esibita in questi mesi, sono sicuro che anche a Porto Sant’Elpidio ci regalerà un’esibizione irresistibile ed offrirà un colpo d’occhio straordinario. Inizieremo nel migliore dei modi per culminare sabato con La notte + rosa. La vera forza di questo evento è l’entusiasmo con cui hanno aderito e collaborato attivamente cittadini, quartieri e commercianti".

Nadir Tomassetti