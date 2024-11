Settimana senza respiro per l’Atletico Ascoli

Un prezioso pareggio esterno sul sempre ostico campo di Isernia, ha aperto la settimana dell’Atletico Ascoli che oggi tornerà in campo per preparare il recupero contro l’Avezzano. La sfida riprenderà domani alle ore 14.30 allo stadio Don Mauro Bartolini’ dal minuto 28’ del primo tempo sul risultato di 3-0, al momento della sospensione a causa del grave scontro di gioco tra il portiere Andrea Esposito e il difensore Antonio Senese. Domenica, poi, la settimana bianconera si concluderà con l’attesissimo derby contro l’Ancona. Una settimana impegnativa che si è aperta con lo 0-0 di Isernia. Un pari accolto con soddisfazione dalla società del Patron Graziano Giordani che prosegue la sua striscia di risultati positivi. Si sapeva bene che quella di Isernia sarebbe stata una gara ricca di insidie, ma l’Atletico Ascoli in realtà non ha rischiato nulla in fase difensiva, anzi alla fine ha anche recriminato per un paio di ghiotte opportunità non capitalizzate, ma va bene così. "Muoviamo la classifica – ha dichiarato alla fine mister Simone Seccardini – è un punto che ci prendiamo ben volentieri al cospetto di una squadra forte e organizzata. La neopromossa Isernia si è calata bene nel campionato di serie D. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per aver giocato bene questa partita, forse ai punti avremmo meritato qualcosina in più, ma alla fine va bene anche questo pareggio. Per noi è il secondo campionato di serie D, dobbiamo accumulare più punti possibili per la salvezza ed evitare possibili sabbie mobili in futuro. Adesso ci prepariamo a recuperare il match contro l’Avezzano, la classifica al momento non la guardiamo. Pensiamo a preparare bene la partita perché non non è vero che il risultato è già scontato". Una partita, comunque, che se dovesse concludersi con una vittoria regalerebbe ai bianconeri il secondo posto in classifica, un punto dietro la coppia formata da Sambenedettese e Fossombrone. Ma meglio non pensarci.

Valerio Rosa