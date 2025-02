Settore calzature in difficoltà. Esportazioni diminuite del 6,1%

Nei primi nove mesi del 2024 le esportazioni di calzature prodotte in provincia di Fermo sono diminuite del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. In valori assoluti a fronte di un ammontare delle esportazioni rilevate nel 2023 pari a 540,81 milioni di euro le vendite oltre confine rilevate nel 2024 sono state pari a 507,63 milioni di euro. Nel periodo pre pandemia le esportazioni di calzature del fermano erano pari a 528,99 milioni di euro con una contrazione rispetto al 2024 pari a -4%. Comunque l’incidenza delle esportazioni di scarpe Made in Fermo sul totale regionale è comunque oltre al 50%.

Questa la fotografia del settore, scattata dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, presentata in occasione di Micam, la più importante fiera del comparto in programma dal 23 al 25 febbraio 2025 a Fiera Milano Rho. A livello regionale, nei primi nove mesi del 2024 nelle Marche export in valore in calo del -6,4% sull’analogo periodo 2023. Le prime 5 destinazioni dell’export marchigiano, che coprono il 46,7% del totale, sono risultate: Francia (+22,2%), Germania (-11,8%), USA (-11,9%), Cina (-23,7%) e Belgio (+4,6%). La Russia, sesta, segna un -33,1%.

Il numero di imprese attive (calzaturifici + produttori di parti) ha registrato a fine dicembre 2024, tra industria e artigianato, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, un calo di -195 aziende rispetto al consuntivo 2023, accompagnato da un saldo negativo di -1.546 addetti.

Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da Inps per le imprese marchigiane della filiera pelle nell’intero 2024, si registra un aumento del +163,8% rispetto al 2023: sono state autorizzate quasi 6 milioni di ore, un numero superiore del +116,5% anche rispetto alla situazione pre-Covid del 2019.

Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici e Micam commenta lo scenario nazionale: "L’anno da poco concluso è stato caratterizzato sin dall’inizio dalla contrazione degli ordinativi che, in un clima di incertezza, imputabile a cause esogene tra cui tensioni geopolitiche, nuovo aumento dei costi energetici e rallentamento di importanti economie, ha colpito significativamente anche il lusso. Con ripercussioni sulle lavorazioni per le multinazionali del fashion che producono in Italia, traino della risalita dopo l’emergenza pandemica. Auspico che entro l’anno in corso si possa concretizzare una ripartenza per le aziende calzaturiere, che rappresentano uno dei settori cruciali per il Made in Italy".

Nella giornata di ieri gli studenti dell’Its Moda Made in Italy Porto Sant’Elpidio accompagnati dall’insegnante Rudi Cesaretti hanno visitato il Micam partecipando ad alcuni approfondimenti nell’area dell’Academy di Ars Sutoria. "La visita al Micam – ha detto Rudi Cesaretti – fa parte del percorso didattico del corso dei Maestri Artigiani e del corso di Marketing. Lo scorso anno gli studenti premiati non sono riusciti a soddisfare le richieste delle aziende a testimonianza della validità del percorso formativo. Quest’anno i nuovi corsi hanno un numero maggiore di studenti".

Vittorio Bellagamba