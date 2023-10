"Settore giovanile gialloblù da ricostruire"

Una festa in gialloblù, dedicata a tutta la città. In occasione dell’incontro Fermana-Virtus Entella in programma domenica prossima, la società canarina, con il patrocinio del Comune di Fermo, ha invitato i ragazzi di tutte le società sportive allo stadio Bruno Recchioni per assistere alla partita. Una iniziativa lodevole, che riapre la discussione, mai sopita in questi mesi, dell’allestimento del settore giovanile della Fermana Football Club e dei rapporti dell’unica società professionistica della provincia con le altre realtà territoriali. Sull’argomento intervengono Nicola Pascucci, consigliere comunale de ‘La città che vogliamo’, e Massimo Tramannoni, capogruppo consiliare di ‘Non mi Fermo’, che spiegano: "La Fermana Calcio, dopo mesi di difficoltà, è riuscita ad allestire una compagine tecnica e societaria per disputare dignitosamente il campionato di Serie C. A rimanere indietro, però, è stato il settore giovanile gialloblù. Auspichiamo l’apertura di un tavolo permanente tra tutte le realtà calcistiche della città e del territorio per un progetto almeno quinquennale di programmazione del settore giovanile. Tanti sono gli amici delle società che, con immensi sacrifici, portano avanti realtà calcistiche che sono linfa vitale per i nostri quartieri e per i nostri ragazzi e ragazze. Credo che il confronto e la collaborazione nulla tolga a nessuno, e anzi aiuti tutti a crescere. E, alla fine, aiuti la Fermana stessa se vorrà sedersi al tavolo, ripartendo da un progetto comune". Pascucci e Tramannoni, da allenatori della Polisportiva Mandolesi di Porto San Giorgio, parlano di un progetto da ricostruire sul territorio: "Oggi ragazzi e ragazze che vogliono crescere dal punto di vista calcistico sono obbligati a fare tanti chilometri per raggiungere settori giovanili di società professionistiche della regione e fuori regione, sottoponendo se stessi e le famiglie a grandi sacrifici ed esborsi economici. Serve costruire qualcosa nell’interesse delle società ma anche nell’interesse dei ragazzi. Mettendosi alle spalle qualche vecchia incomprensione, siamo sicuri che nel giro di qualche anno si costruirebbe qualcosa di importante. Non si tratta di una soluzione immediata, né l’unica. Ma sicuramente una grande possibilità che crediamo vada colta".