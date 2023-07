Settore moda e fondi Ue, la Cna: "Così ci rialziamo"

Per sostenere il comparto moda e calzature, Federmoda Cna, Regione e Camera di Commercio hanno scelto di andare sul territorio, tra le aziende per illustrare i bandi e le opportunità previste dalla programmazione europea, sapendo che per le Marche (regione ‘declassata’) c’è 1 miliardo di euro a disposizione, "una somma rilevante che apre la strada a una marea di opportunità e che ci pone davanti a una grande responsabilità" ha detto Andrea Maria Antonini, assessore regionale alle attività produttive. Nell’incontro che c’è stato nella sala ‘Gigli’, ai numerosi piccoli e medi imprenditori del distretto intervenuti, Stefania Bussoletti (dirigente regionale del settore Innovazione) ha illustrato, dal punto di vista tecnico i bandi per il settore moda già pubblicati e quelli di prossima pubblicazione, con relativi finanziamenti. Ci sono 45 milioni per Ricerca e sviluppo; 28 milioni per Innovazione di prodotto sostenibile e digitale. Di prossima pubblicazione bandi relativi ad interventi di supporto ai processi di internazionalizzazione, (29 milioni di euro); per l’avvio, consolidamento e sviluppo in rete delle start up innovative (9,5 milioni di euro); per il rafforzamento competitivo delle Pmi e delle filiere (12 milioni di euro). Nutrito e importante il parterre degli ospiti.

La presidente nazionale Federmoda Cna, Doriana Marini, ha evidenziato la presenza di tanti brand della moda nel distretto calzaturiero: "Chiediamo alla Regione di creare momenti di collaborazione con le pmi, perché tutelando la filiera si può rendere attivo il sistema della moda. Occorre affrontare tematiche legate a welfare aziendale, retribuzione, orari. Con gli strumenti che abbiamo a disposizione, possiamo attirare i giovani anche nelle fabbriche perché è lì che si apprendere il mestiere". Ha sottolineato l’utilità dei bandi sulla digitalizzazione e i voucher per le fiere all’estero, il presidente della Cciaa, Gino Sabatini, evidenziando la partecipazione di Confidi riguardo il credito, annunciando che dal 10 ottobre sarà presidente del forum delle Cciaa Adriatico Ioniche: "Rappresenteremo 44 Cciaa di Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Grecia e, con il neo presidente del fourm delle regioni adriatico ioniche, Andrea Putzu, potremo iniziare un bel progetto". Per Putzu sono importanti i corsi per tagliatore, orlatrice, modellista destinati a disoccupati e inoccupati.