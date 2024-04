Settore moda, il made in Italy un superbrand

"Made in Italy Superbrand" è il titolo dell’evento che si è svolto ieri nella sede dello Ied Istituto Europeo del Design di Roma organizzato da Confindustria Moda e inserito nelle iniziative delle giornate del Made in Italy. Ad aprire i lavori, infatti, è strato Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy il quale ha sottolineato l’importanza del Made in Italy che nasce dal "saper fare e del bello" che caratterizza da sempre la produzione tipica del sistema delle imprese italiano. Un patrimonio che deve essere tutelato dalla piaga delle contraffazioni". L’imprenditrice di Porto Sant’Elpidio Annarita Pilotti presidente nazionale di Confindustria Moda ha illustrato i dati della filiera che vanta "composto da 11 mila imprese per un fatturato complessivo di circa 33 miliardi di euro di cui circa 27 miliardi di euro destinati alle esportazioni". La presidente Pilotti ha posto l’accetto sull’aspetto occupazionale: "La nostra filiera ha bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare per questo per noi la formazione è importantissima e rappresenta un fattore di crescita per le nostre imprese. Sono circa quaranta i diversi profili professionali ricercati dall’industria della moda e dell’accessorio e prevediamo fino a 94 mila assunzioni entro il 2026 da parte delle aziende dei singoli settori. I profili richiesti non sono quelli tradizionali ma le aziende oggi hanno bisogno di specialisti per l’e commerce , innovatori che sappiano usare l’intelligenza artificialeesperti nella sostenibilità e nella produzioni circolari, nel recupero delle materie prime. Innovazione sostenibilità e digitalizzazione sono stati i temi coniugati, seppur in maniera diversa, dai vari relatori in rappresentanza delle altre associazioni che compongono il sistema di Confindustria Moda. Massimiliano Guerrini responsabile formazione Assopellettieri Servce ha analizzato il tema "dell’artigianalità tecnologica che si può realizzare grazie ad un adeguato percorso formativo". Alice Marcato Direttore Tecnico Politecnico Calzaturiero per Assocalzaturifici ha detto: "L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore".

v.b.