"Settore stressato dalla burocrazia"

"Il settore agricolo è sempre più stressato dal sistema e dalla burocrazia che stringe le maglie mettendo paletti di varia natura agli agricoltori". E’ il commento di Sergio Bernetti, perito agrario, produttore agricolo, libero professionista e consulente per aziende agricole. "L’80% degli agricoltori è di età avanzata – prosegue – resta un 20% che ha potenzialità di gestione con nuove tecnologie e questo genera un serio rischio di crisi produttiva. Va aggiunto che l’uso restrittivo dei fitofarmaci non è in equilibrio tra le diverse nazioni con conseguente mancata tutela del consumatore finale che per il suo bene, deve conoscere la provenienza del prodotto che acquista".