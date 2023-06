Sfida aperta tra i campioni di padel

Nessuna esagerazione se, presentando la terza edizione del Fip Rise, torneo internazionale di padel (7-11 giugno, Ok Sport Padel Club) il presidente regionale Fit, Emiliano Guzzo, ribadisce a più riprese che "per una settimana, Porto Sant’Elpidio sarà a tutti gli effetti la capitale del padel del centro Italia. E’ già la capitale regionale di questo sport con 10 campi di padel, ma questo torneo è l’unico internazionale nella programmazione marchigiana". Tocca a Marco Marziali (Ok Sport) sottolineare la crescita di un torneo che "vedrà protagoniste 41 coppie di giocatori annoverati tra i primi 100 al mondo, a partire dagli 8 migliori atleti italiani, compreso il duo Simone Cremona e Marco Casetta, vincitori della passata edizione". Oltre agli italiani, nei quattro campi di padel del centro sportivo arriveranno campioni argentini, spagnoli, svizzeri, belgi, francesi, inglesi e indiani. "Gli atleti saranno alloggiati al vicino villaggio turistico ‘Le Mimose’ per cui gli spostamenti saranno molto più pratici. Siamo impazienti di vederli arrivare – conclude Marziali - perché non capita spesso di avere atleti di questa levatura". Il sindaco Massimiliano Ciarpella non ha dubbi: "Come prima conferenza stampa in veste ufficiale, non potevo chiedere di meglio. Lo sport è competizione e partecipazione e questo torneo è di grande appeal a livello nazionale e internazionale. E’ un evento in crescita anche grazie alla qualità della struttura. Quest’anno, il torneo è stato anticipato rispetto alle solite date per cui è un esempio di destagionalizzazione del turismo legato ad eventi sportivi". E siccome squadra che vince non si cambia, è confermato il main sponsor, 3F Elettronica (Monte Urano) di Andrea Ferracuti: "Siamo da quasi 40 anni nel settore elettrico, crediamo molto nella svolta green e ci stiamo organizzando per il settore dell’antincendio. Per scelta, abbiamo dipendenti molto giovani e siamo agganciati alle scuole per l’alternanza scuola lavoro. Crediamo nello sport per cui sosteniamo iniziative come questa e non solo perché l’idea è di mio figlio". L’affinità del main sponsor con Ok Sport sta anche nel rapporto con le scuole visto che la società sportiva porta nelle scuole di ogni ordine e grado della città il progetto ‘Racchette in classe’, coinvolgendo un migliaio di ragazzini. Le partite del Fip Rise richiameranno come sempre un bel pubblico, e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale della Fip.

Marisa Colibazzi