Sfida tra le dieci contrade. Torna il Palio dei Bambini

Mancano 42 giorni, poche ore e una manciata di minuti al Palio dell’Assunta di Fermo 2025. Ma tutto è pronto per la 12esima edizione del Palio dei Bambini, domani sera alle ore 20.30 in piazza Del Popolo dove i più piccoli, tra i contradaioli delle dieci contrarie cittadine della Cavalcata dell’Assunta, gareggeranno in una serie di divertenti competizioni e sfide ludiche. I biancorossi di Contrada Capodarco sono chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno attraverso cinque prove: ‘Adamo ed Eva’ con percorso da completare con una mela appoggiata sulla fronte di due concorrenti; ‘Corsa a Tre Gambe’, in cui la coppia di bambini si cimenta in una corsa avendo una gamba legata a quella del compagno; ‘Assalto alla Fortezza’ ovvero la realizzazione di una sorta di canestro lanciando la palla nei fori di un pannello a forma di fortezza; ‘Colpisci lu Marguttu’ in cui uno fantino senza cavallo, ma bendato, dovrà tenere in mano una lancia con pennarello in punta e cercare di colpire lo scudo sorretto dal proprio Priore; ‘Corsa al Palio’ ovvero la staffetta finale alla quale parteciperanno le prime cinque contrade classificate nei giochi precedenti. Il premio sarà il drappo dipinto, come la tradizione, da Celeste Petrini.

"A conferma dell’importanza che riconosciamo ai contradaioli di ogni età, anche per tale evento, abbiamo un regolamento molto preciso che prevede l’ingresso in campo dei concorrenti, rigorosamente con maglia e fazzolettone di contrada e accompagnati dal rispettivo Priore, con tamburini e sbandieratori - ha spiegato Stefano Lignite vicepresidente della Cavalcata - ogni squadra dovrà essere composta da dieci bambini, dalla prima alla quinta elementare equamente assortiti, e avrà a disposizione un ‘bonus Jolly’, spendibile durante una delle prove, tranne la finale, che permette di raddoppiarne il punteggio. Obiettivo del Palio dei Bambini sta nel rappresentare una speciale occasione, per i più piccoli, di sentirsi parte integrante delle celebrazioni della Cavalcata, essendo coinvolti in un evento di gioia e divertimento a loro dedicato e condividerlo con mamma e papà".

Gaia Capponi