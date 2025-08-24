Sfila la bellezza, finale regionale di Miss Italia

Continuano incessanti le iniziative di spettacolo e intrattenimento dell’estate elpidiense che, in attesa degli ultimi due, attesissimi, appuntamenti del Pse Music Festival previsti per il 5 settembre con Tricarico e il 13 settembre con Francesco Renga (entrambi e ingresso libero), oggi propone la sempre affascinante finale regionale di Miss Italia per la fascia di Miss Cinema. L’appuntamento con il concorso di bellezza più conosciuto e ambito d’Italia è per questa sera, alle ore 21,30, in Piazza Garibaldi quando, oltre alle finaliste che ambiscono a fare un passo in avanti nella corsa verso la finalissima, salirà sul palco la madrina della serata, la Miss Italia uscente, Ofelia Passaponti. Presenta la serata Marco Zingaretti. Oltre a questo, nel pomeriggio, per le vie del centro, si svolge il tradizionale mercatino della domenica. Per chi vuole una proposta alternativa, invece, c’è la possibilità, per tutta la giornata odierna di visitare la mostra fotografica allestita nella Limonaia di Villa Baruchello, ‘Il respiro della terra’, con opere di Lorenzo Cicconi Massi e Christian Tassi. L’ingresso è libero. Infine, da domani, Porto Sant’Elpidio diventa la capitale del padel, sia maschile che femminile, con i più grandi campioni provenienti da 14 Paesi che si sfideranno nel Torneo Internazionale promosso dal Circolo Ok Sport.