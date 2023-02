A Porto San Giorgio si svolgerà la tradizionale sfilata di gruppi mascherati il martedì 21. Per i gruppi è stato emesso un bando per l’assegnazione di contributi ai primi 10 gruppi mascherati iscritti provenienti dal Comune di Porto San Giorgio e ai primi due provenienti da altri Comuni. A Porto San Giorgio sfileranno 11 gruppi, di cui 7 di Porto San Giorgio, 3 di Fermo ed 1 di Comunanza. Di seguito li riportiamo con il nome dei proponenti e tra parentesi la denominazione del gruppo. Questi i gruppi di Porto San Giorgio: Scuola d’infanzia Gaetanine (“100 anni di baci”), Scuola d’infanzia capoluogo (“L’orto al centro”), Scuola Borgo Rosselli primaria e secondaria di primo grado (“Non solo miele!!! Salviamo insieme le nostre api”; Scuola paritaria Maddalena di Canossa (“Il talento che ‘è in te”); Asilo nido Sarabanda (“Il mondo ha bisogno di noi”); Polisportiva Don Bosco (titolo da definire). Gruppi da Fermo: Contrada Pila (“Vivere a colori); Contrada Torre di Palme-Scuola primaria Salvano (“Pac-Man_Catch Me If You Can”; Centro sociale Salvano-Scuola d’infanzia Salvano (Keep Calm M&M’S – Meglio Mordere che Muccicare”). Comunanza gruppo “La Zurla” (Sandokan e la tigre della zurla”).