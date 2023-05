Sfilata e flash mob in piazza "Grande passione per la Cavalcata"

Cento giorni dividono le dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta di Fermo alla 42esima edizione del Palio. I cittadini fermani hanno iniziato il conto alla rovescia per arrivare al fatidico giorno di ‘mezzo agosto’, sognare il drappo e la gloria per un anno intero. A festeggiare l’evento, coloro che rappresentano il futuro della manifestazione più importante e solenne della città: i bambini di undici scuole primarie fermane che, ieri sin dalle prime ore del pomeriggio, hanno gremito piazza del Popolo dopo aver partecipato, per l’intero anno scolastico, al progetto: ‘Il Palio si corre a scuola’. "Oltre 800 gli alunni coinvolti in un grande lavoro di collaborazione tra i più giovani referenti delle contrade e le maestre dei singoli plessi – ha fatto sapere il vice presidente della Cavalcata Roberto Montelpare – visitando le classi abbiamo condiviso quella passione e sana competizione che sono fondamentali nel consolidare la storia e la cultura della nostra città".

Accompagnati dai Musici e Alfieri della Cernita e delle contrade, i piccoli protagonisti hanno interpretato un corteo vero e proprio in abito storico con tanto di Gonfaloniere, Priore, Capitano d’Arme, Dama, Coppia Nobile, Corporazioni e Popolani e dunque ‘vissuto’ il vero significato del processionale religioso che già dal 1436 attraversava il centro storico per portare doni alla Vergine Maria Assunta in Cielo, patrona della città.

"Suggestivo poter toccare con mano l’emozione e la concentrazione dei bambini perfettamente calati nei rispettivi ruoli – ha sottolineato il vice presidente della Cavalcata Andrea Monteriù – un’emozione che ha contagiato i numerosi presenti partendo dai genitori stessi". Dopo il passaggio del Gonfalone dalle mani dei piccoli ai grandi Priori, anche i compagni di scuola che non hanno sfilato sono stati primi attori in un flash mob: muniti di fazzolettoni e bandiere colorate hanno riempito le grandi lettere disegnate al centro della piazza per realizzare la scritta ‘Et Palio Sia’.

"Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile una festa tanto colorata – ha concluso il sindaco Paolo Calcinaro – alle dirigenti degli Isc, alle maestre, alla Cernita, ai contradaioli che lavorano 365 giorni l’anno senza sosta e ai bambini perché se passato, presente e futuro cammineranno insieme sarà grazie a loro".