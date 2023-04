"Sfratti, temiamo grandi criticità"

"Dopo la pandemia stanno emergendo nuove situazione di emergenza sociale". Sono le parole dell’assessore ai servizi sociali di Montegiorgio Maria Giordana Bacalini (nella foto), che ha rivolto l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi mesi sta interessando il territorio e che potrebbe riguardare anche altri paesi del Fermano. Si tratta del problema degli sfratti con famiglie che si potrebbero trovare improvvisamente senza abitazione e nella necessità urgente di trovare una sistemazione.

"Per effetto delle restrizioni imposte dal Covid – spiega Bacalini – tutte le pratiche di sfratto erano state congelate e questo ha creato un periodo di stasi, ora che la pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa le pratiche hanno ripreso il loro iter naturale. Molte situazioni si stanno sbloccando e vari proprietari stanno chiedendo di poter rientrare in possesso dei loro immobili. La conclusione di questa situazione, che comunque è nel pieno rispetto delle norme, è che abbiamo ricevuto già alcune segnalazioni di sfratto. Si tratta di situazioni delicate: nuclei familiari con difficoltà economiche o situazioni di disagio, su cui stiamo studiando delle soluzioni. Al momento la situazione è stabile ma non è da escludere che possano verificarsi criticità più serie".

Proprio per questa evenienza già alcune settimane fa l’amministrazione aveva inserito nel bilancio un apposito capitolo di spesa per ristrutturare e rendere abitabile un piccolo appartamento di proprietà comunale inutilizzato da anni lungo Corso Italia nel centro storico del paese. Intervento svolto in urgenza per fronteggiare una situazione di questo genere che si era creata improvvisamente. Purtroppo però ci sono segnali che indicano che questo fenomeno non sia un caso isolato.

Alessio Carassai