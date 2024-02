Sfratto esecutivo, strappata una proroga di dieci giorni

Una boccata d’ossigeno di ulteriori 10 giorni per la famiglia di origine tunisina cui, da tempo, è stato notificato lo sfratto esecutivo. Ieri avrebbero dovuto lasciare l’appartamento in cui abitano da anni (lo avevano acquistato tempo fa, ma quando non sono più riusciti a pagare il mutuo, è andato all’asta e acquistato da un soggetto terzo), invece gli è stata comunicata la proroga concessa per consentirgli di trovare una soluzione abitativa. "Ma appartamenti non ce ne sono e, quando ci sono, non ce li affittano" dicono, sfiduciati. Negli ultimi giorni, marito, moglie e due figli (maggiorenni, entrambi studenti) si erano avvinghiati alla speranza di assicurarsi un appartamento che si era reso disponibile. Una possibilità che li stava rincuorando ma l’ipotesi è presto sfumata e sono rimasti a mani vuote. Principale interlocutore resta l’amministrazione che, ha avanzato varie proposte, considerato che alloggi per situazioni emergenziali come questa non ce ne sono e che c’è la disponibilità a far fronte, per un periodo limitato, o ai costi di un eventuale soggiorno provvisorio in un B&B o al canone di locazione qualora i coniugi (in Italia da 38 anni lui, da 24 la moglie) riuscissero a trovare una casa. La famiglia ha rifiutato di essere divisa per stabilirsi, provvisoriamente, in alcune strutture d’accoglienza della zona. E’ da quando l’appartamento oggetto di sfratto è stato messo all’asta e venduto (circa 3-4 anni fa) che la famiglia di tunisini sapeva di dover cercare una nuova casa. Ora, la situazione è precipitata ed è come una corsa contro il tempo. Dovranno trovare in pochi giorni quella soluzione logistica che non hanno trovato nel corso di anni di solleciti, e lo scoraggiamento di poterci riuscire sta logorando quel filo di speranza di trovare, da qualche parte, chi è disposto ad aprire loro una porta. Nella foto, l’assessore Roberto Greci.

m.c.