Sfreccia all’alt e tenta l’aggressione: denunciata

di Fabio Castori

Quando i carabinieri le hanno le hanno intimato l’alt per un controllo su strada, lei, di tutta risposta, ha spinto il piede sull’acceleratore. Una volta inseguita e raggiunta, non soddisfatta, ha tentato di aggredire i militari dell’Arma, che hanno scoperto il motivo di tale atteggiamento: nascondeva in auto alcune dosi di cocaina ed eroina. I fatti si sono consumati quando i carabinieri di Porto San Giorgio, nel corso di un servizio mirato finalizzato alla prevenzione e alla repressione di attività illecite inerenti sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, in orario notturno, hanno incrociato una Mercedes, la cui conducente, alla vista dei militari in uniforme che intimavano l’alt mediante la paletta segnaletica di dotazione, ha accelerato bruscamente tentando di fuggire. Di fronte a tale situazione, i carabinieri hanno avviato un immediato inseguimento, attivando i dispositivi luminosi e acustici. Nonostante la conducente, risultata essere una giovane sangiorgese, adottasse una condotta di guida pericolosa per gli altri utenti della strada, è stata bloccata.

Durante l’interazione con i militari dell’Arma, la conducente si è dimostrata reticente e poco collaborativa, cercando di nascondere qualcosa in mano e addirittura tentando di mordere uno dei carabinieri, senza riuscirci, nel tentativo di non consegnare quanto stava nascondendo.

I militari dell’Arma sono riusciti a recuperare due involucri contenenti sostanze stupefacenti, uno contenente cocaina e l’altro eroina, destinati evidentemente all’uso personale. Fortunatamente nessuno dei carabinieri in servizio ha riportato lesioni durante l’operazione. La droga è stata prontamente sottoposta a sequestro amministrativo e la giovane è stata segnalata come consumatrice di sostanze stupefacenti alla prefettura. Le autorità giudiziarie e amministrative sono state informate militari dell’Arma di Porto San Giorgio, che stanno procedendo con ulteriori accertamenti. Il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo lancia ogni giorno segnali forti contro l’uso e lo spaccio di stupefacenti e resta impegnato nel garantire la tutela della comunità, reprimendo ogni forma di illegalità. In tal senso si invitano i cittadini stessi a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati.