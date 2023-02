Sfruttamento nei campi, in sette a processo

Avevano creato una banda dedita al "caporalato" nei campi che era stata sgominata dopo un’articolata attività investigativa dei carabinieri della Compagnia di Fermo. I componenti del sodalizio, sette uomini di origine pakistana, sono stati rinviati a giudizio e finiranno davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere a vario titolo e in concorso tra loro di illecita intermediazione di manodopera, sfruttamento del lavoro, impiego di manodopera clandestina, ricettazione, detenzione e utilizzo di atto falso. L’operazione aveva preso il via all’inizio del febbraio 2022, quando i carabinieri di Montegranaro avevano notato in paese uno strano andirivieni di pakistani che venivano prelevati con auto e furgoni da altri connazionali, specie nelle prime ore del mattino, in vari punti della cittadina. I militari dell’Arma avevano allora iniziato una serie di servizi di osservazione, in vari punti della città, poi proseguiti in attività di pedinamento durante i quali era emerso che giornalmente, nelle prime ore del mattino, alcuni veicoli e furgoni, condotti da pakistani, transitavano a Montegranaro e paesi limitrofi dove recuperavano altri connazionali in attesa lungo le strade. Dai servizi di pedinamento era stato riscontrato che le persone recuperate venivano condotte in campi agricoli posti nei vari comuni delle province fermana e maceratese dove venivano impiegate nella raccolta di verdure ed ortaggi, con inizio alle 8 circa e termine alle 18,30.

Così, in poco meno di un mese, i carabinieri avevano intensificato i controlli riuscendo ad identificare sia gli accompagnatori che gli stranieri che venivano quotidianamente impiegati nei campi per la raccolta degli ortaggi. Dopo aver acquisito dati certi sulla loro identità, erano state avviate parallelamente indagini a "tavolino" che avevano consentito agli inquirenti di verificare che "gli accompagnatori" in realtà erano titolari di aziende agricole ed attività connesse, nel Maceratese, mentre i lavoratori accompagnati sui campi erano un gruppo di pakistani disoccupati, alcuni dei quali clandestini, privi del permesso di soggiorno, che versavano chiaramente in evidente stato di necessità.

A quel punto gli uomini dell’Arma, dopo aver atteso l’arrivo di tutti i braccianti, erano intervenuti direttamente sui campi di raccolta dove avevano identificato complessivamente una quindicina di lavoratori. Contestualmente erano stati bloccati altri sette pakistani, i cosiddetti "reclutatori ed accompagnatori", tutti residenti nella provincia di Macerata. Dalle prime ricostruzioni, era emerso che i lavoratori percepivano un salario di 5 euro all’ora costretti a lavorare ininterrottamente sino alle 18,30 circa, se non per una breve pausa per consumare un panino sul campo di raccolta. All’esito dei controlli, era risultato che due dei "reclutatori" indagati, erano in possesso di patenti di guida contraffatte, motivo per cui erano stati anche denunciati per ricettazione, detenzione e utilizzo di atto falso. I carabinieri, a parziale conclusione delle attività investigative, oltre alle gravi violazioni penali, avevano elevato anche sanzioni per un totale di 71.000 euro, oltre a sanzioni amministrative per oltre 22.000.

Fabio Castori