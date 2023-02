Sgarbi in visita a Montegiorgio per il quadro di San Sebastiano

Il sottosegretario del Ministero della cultura Vittorio Sgarbi in vista a Montegiorgio per scoprire e ammirare tutti i suoi tesori. Una visita programmata quella di Sgarbi. Il sottosegretario alla cultura è giunto a Montegiorgio per visionare un quadro denominato ‘San Sebastiano con i fedeli’, che dopo circa 25 anni aveva fatto ritorno a Montegiorgio, custodito all’interno della chiesa di San Giovanni. Il quadro era partito da Montegiorgio per alcuni lavori di restauro circa 25 anni fa ed era rimasto ad Urbino per lungo tempo, poi una volta terminati i lavori era rimasto in custodia presso il deposito della ‘Galleria Nazionale’.

Intorno alle 19 di lunedì, Vittorio Sbarbi seguito dal suo staff è arrivato a Montegiorgio: a attenderlo c’erano il prefetto di Fermo Michele Rocchegiani, il sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi con alcuni assessori, il comandante provinciale dei carabinieri Gino Domenico Troiani, il comandante della compagnia di Montegiorgio Massimo Canale, il parroco don Pierluigi Ciccarè e il presidente dell’Archeoclub locale Francesco Pasquali.

Dopo aver ammirato il quadro di ‘San Sebastiano’, Vittorio Sgarbi ha visitato la chiesa di San Giovanni, il cineteatro Manzoni, palazzo Passari con i quadri e la mostra dedicata a Orsolini, in questo contesto si è fermato un istante a salutare i membri del Consiglio comunale, per poi proseguire la visita al chiostro di Sant’Agostino.

"Siamo estremamente felici che il sottosegretario Sgarbi sia tornato a visitarci – racconta Francesco Pasquali, che ha accompagnato la delegazione –. Il quadro di San Sebastiano fra qualche settimana potrà tornare ad essere ammirato dai montegiorgesi. Nell’occasione abbiamo invitato Vittorio Sgarbi alla cerimonia di riconsegna di un altro quadro di pregio che proprio in queste settimane è in restauro grazie ad un finanziamento di Art Bonus che speriamo ci venga riconsegnato per la primavera in modo che i cittadini e non solo possano tornare ad ammirarlo in tutta la sua bellezza".

Alessio Carassai