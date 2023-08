Sgarbi visita la chiesa parrocchiale del Santissimo Sacramento

Un grande appuntamento con l’arte e con chi, studiandola e ammirandola, riesce da sempre a farla diventare patrimonio per tutti. L’appuntamento è a Grottazzolina martedì alle 19 quando Vittorio Sgarbi visiterà la Chiesa parrocchiale del Santissimo Sacramento per fare l’analisi critica delle opere del maestro Luigi Fontana, che affrescano appunto la chiesa. Una grande occasione per poter seguire dal vivo, l’analisi critica dell’attuale sottosegretario ai Beni Culturali, che già più volte ha mostrato di apprezzare le opere presenti nel territorio Fermano. Successivamente alla visita il professor Sgarbi presenterà anche il suo nuovo libro ’Scoperte e Rilevazioni. Caccia al tesoro dell’arte’ per una serata dunque a tutto tondo e ricca di spunti di grandissimi interesse. Il libro racconta di musei, palazzi, case d’aste e pievi di provincia, ovvero sono il terreno di questa caccia al tesoro che Vittorio Sgarbi conduce in prima persona, percorrendo chilometri attraverso l’Italia. Un evento questo per Grottazzolina dunque fortemente voluto dall’associazione culturale Grottazzolina 2050 da sempre impegnata in prima fila e che si propone come un autentico laboratorio di idee, come ha più volte avuto modo di sottolineare il presidente dell’associazione, il professor Simone Brancozzi. Da segnalare che la partecipazione all’evento è gratuita ma considerata l’importanza è gradita la registrazione e la prenotazione dei posti alla pagina www.grottazzolina.info.