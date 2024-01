Sgds, continua la polemica sulla nomina

Sulla vicenda legata alla nomina del direttore della partecipata SGDS Multiservizi, Piero Mognaschi, la minoranza consiliare è stata definita "irresponsabile" dal sindaco Vesprini: "Noi – replica il gruppo consiliare di minoranza - ci siamo limitati a produrre interrogazioni per: chiarire perché il dirrettore Mognaschi continuasse le proprie funzioni, nonostante una sentenza immediatamente esecutiva ne avesse annullato la nomina". A tal proposito la minoranza ricorda che il Sindaco in Consiglio ha detto di avere un parere legale che ne sosteneva la facoltà. Sta di fatto però che a seguito di un accesso agli atti pare che il documento non salti fuori nonostante la scadenza dei termini entro i quali doveva essere consegnato. I consiglieri di opposizione hanno verificato atti firmati dal direttore per cui la società è dovuta correre a revocare la procura e il nuovo amministratore della stessa società ha ribadito che quegli atti non erano stati concordati ed erano in contrasto con gli accordi verbali presi: "Altro che irresponsabili – protesta la minoranza - avevamo ragioni da vendere e sia chiaro che noi non tifiamo per nessuno dei due professionisti che si contendono la carica di direttore. Ricordiamo che il giudice del lavoro con sentenza immediatamente esecutiva ha dichiarato l’illegittimità della nomina a direttore del dottor Mognaschi e accertato il diritto di Emilio Cuomo all’attribuzine dell’incarico. Mognaschi non ha ottemperato ed ha fatto ricorso alla Corte di appello che gli ha concesso la sospensiva e fissato ad ottobre la discussione del merito.