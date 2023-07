Sgds e revoca del partenariato, la minoranza lascia l’aula

Anche per l’abbandono della seduta da parte delle minoranze, che non avrebbero partecipato al voto sull’unico punto all’ordine del giorno, mercoledì scorso è durato meno di mezz’ora il consiglio comunale chiamato a deliberare la revoca del partenariato pubblico privato per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione. Si chiedeva di stoppare un provvedimento avviato tre anni fa dalla passata amministrazione finalizzato alla totale ristrutturazione di impianti di illuminazione vetusti, scarsamente illuminanti, divoratori di energia. Con il sistema del partenariato si è svolta una gara con importo base di oltre nove milioni di euro, a cui hanno partecipato le società Menowat e Ottima, le quali però si sono incartate in contenziosi e l’appalto non è stato assegnato.

A parte questa circostanza, il sindaco Valerio Vesprini ha spiegato i motivi per la revoca del partenariato, del resto già votati come linea di indirizzo dalla giunta comunale con l’ipotesi di assegnare il servizio illuminazione in house alla partecipata Sgds. A detta del primo cittadino la revoca si rende necessaria per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che determinano l’ inidoneità delle prestazioni richieste al momento dell’avvio del procedimento del partenariato. Secondo la consigliera Catia Ciabattoni, intervenuta a nome e per conto delle minoranze, le dichiarazioni del sindaco erano fumose e per nulla concludenti limitandosi a dichiarazioni di principio dell’interesse pubblico da perseguire senza poi spiegarne i termini ed i modi ed il reperimento dei necessari finanziamenti.

La consigliera ha fatto in particolare riferimento a due documenti che le sono stati messi a disposizione: una nota non firmata, quindi anonima, che ragionava circa l’eventualità dell’affidamento in house del servizio ed il parere legale di un avvocato di Roma il quale, tra l’altro, preconizza una responsabilità precontrattuale ai danni delle società che hanno partecipato all’appalto e che è ipotizzabile facciano causa al Comune: "La maggioranza – ha specificato Ciabattoni – ha costruito questa azione della revoca, per altro legittimamente, in modo approssimativo, autoreferenziale, motivandola con l’interesse pubblico, intestandosi l’autorità a misurarlo. Allora siccome la maggioranza si assume la responsabilità della revoca, noi a fronte di tutto quanto rilevato non possiamo partecipare al voto, fermo restando che anche noi intendiamo operare per l’interesse pubblico". Uscita la minoranza, non essendoci più la controparte con cui dialogare e restando muti i consiglieri di maggioranza, l’adunanza consiliare si è sciolta per inerzia.

Silvio Sebastiani